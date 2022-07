Olympisch kampioen Farah loopt na drie jaar weer een marathon

Meervoudig olympisch en wereldkampioen Mo Farah loopt in oktober in Londen zijn eerste marathon in drie jaar. De 39-jarige Brit, die dit jaar al hintte op een einde aan zijn loopbaan, kon lang geen wedstrijden lopen door een voetblessure. “Het lijkt inderdaad lang geleden dat ik voor het laatst meedeed, maar ik kan niet wachten om er weer bij te zijn”, aldus Farah. In 2018 werd hij derde in de marathon van Londen.

Farah deed in mei al mee aan de Vitality London 10.000, een stratenloop over 10 kilometer in de stad waar hij woont. Dat was zijn eerste wedstrijd in bijna een jaar. Na zijn tweede plaats in die wedstrijd en het mislopen van de WK van later deze maand zei Farah dat zijn professionele loopbaan weleens voorbij zou kunnen zijn.

Farah pakte zowel op de Olympische Spelen van Londen 2012 als die van Rio vier jaar later het goud op de 5000 en de 10.000 meter. Hij slaagde er vorig jaar niet in zich te kwalificeren voor de Spelen van Tokio.