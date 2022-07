Opnieuw ritzege Vos in Giro Donne

Marianne Vos heeft woensdag de vijfde etappe gewonnen van de Giro Donne, een rit over 114 kilometer van Sarnico naar Bergamo met een pittig klimmetje kort voor de finish. Vos was in de sprint van een select groepje te snel voor de Belgische Lotte Kopecky en de Italiaanse Silvia Persico.

Het was haar tweede ritzege in deze Giro, haar 32e in totaal in de Italiaanse rittenkoers. Annemiek van Vleuten behield de leiderstrui, hoewel ze in de slotfase in de achtervolging moest nadat ze was opgehouden door een valpartij.

Daardoor ontstond een kopgroep van drie rensters met Vos, de Italiaanse Elisa Longo Borghini en de Spaanse Mavi GarcĂ­a, de nummer 2 van het klassement. “Ik reed in het wiel van een renster van Canyon die onderuitging. Ik moest stoppen en daarna in achtervolging op Mavi”, vertelde Van Vleuten, die met enkele andere rensters kort voor de finish weer de aansluiting vond. De kopvrouw van Movistar finishte zelf als zesde.

Vos had een hectische finale beleefd. “Het was telkens weer positie kiezen, met name voor die laatste klim. Dat was eigenlijk de eerste sprint, gevolgd door de versnelling bovenop en hier op de finish. Het waren een heleboel sprints”, zuchtte de renster van Jumbo-Visma, die ook al een keer als tweede en derde finishte en nu de leiding heeft in het puntenklassement. “Na die eerste ritzege was de druk er een beetje af, maar je wacht altijd op nieuwe kansen.”

Donderdag volgt een zware bergrit met een aankomst op de Passo del Maniva op een hoogte van bijna 1750 meter.