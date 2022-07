Oud-topschaatser Verheijen voorzitter van Beweegalliantie

Oud-topschaatser Carl Verheijen is benoemd tot voorzitter van de zogenoemde Beweegalliantie. Daarmee is woensdag een samenwerkingsverband gestart tussen onder meer het ministerie van VWS, partijen uit de zorg, het maatschappelijk domein, onderwijs, bedrijfsleven en sport, dat ervoor moet zorgen dat er meer maatschappelijke aandacht en actie voor bewegen komt. Het belangrijkste doel is dat bewegen een vanzelfsprekend onderdeel is van het leven van iedere Nederlander.

Volgens het eerder opgestelde Nationaal Preventieakkoord moet in 2040 driekwart van de Nederlanders voldoen aan de beweegrichtlijnen. In 2020 voldeed nog maar 53 procent aan die richtlijn. “Met de oprichting van de Beweegalliantie wordt een enorme stap voorwaarts gezet om meer Nederlanders langdurig in beweging te krijgen”, zegt Verheijen. “Ik zie deze samenwerking als een buitenboordmotor om al die goede initiatieven die er al zijn een extra zetje te geven. Daarnaast worden door samenwerking en kruisbestuiving binnen de alliantie nieuwe initiatieven ontwikkeld, die de afzonderlijke partijen niet alleen kunnen realiseren.”

Het startsein voor de Beweegalliantie werd woensdagmiddag gegeven door staatssecretaris Maarten van Ooijen en minister Conny Helder (VWS). “De uitdaging is groot, we bewegen met z’n allen veel te weinig. Samen kunnen we het verschil maken voor een gezonder Nederland”, zei Van Ooijen.