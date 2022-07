Pechdag voor Jumbo-Visma met schouder uit de kom bij Roglic

Bij Jumbo-Visma ging in de finale van de vijfde etappe van de Tour de France van alles mis. Geletruidrager Wout van Aert viel op een ongelukkig moment en ook de beide kopmannen Primoz Roglic en Jonas Vingegaard verloren tijd door tegenslag tijdens de kasseienrit. Bij Roglic schoot door een val zijn schouder uit de kom, maar de Sloveen wist het gewricht zelf terug te duwen op zijn plek.

“Een waardeloze dag, zo kan het ik kort en bondig samenvatten”, zei ploegleider Grischa Niermann bij de NOS. “Het begon al met Wout die viel net nadat hij was gaan pissen en terugkeerde in het peloton. Jonas werd richting finale van de koers van achteren aangereden en moest van fiets wisselen, maar dat ging niet vlekkeloos. Hij pakte de reservefiets van Nathan Van Hooydonck, maar die was veel te groot en daar kon hij niet op verder. Dus hij moest nogmaals van fiets wisselen.”

Roglic kwam ten val doordat vlak voor hem een motorrijder een strobaal de weg op duwde, somde de ploegleider de pech verder op. “Bij die val schoot zijn schouder uit de kom. Gelukkig kon hij die er zelf weer inzetten, maar dat duurde wel even. En dat was onze dag.”

Niermann wanhoopt nog niet, want uiteindelijk verloor Vingegaard slechts 13 seconden op Tourfavoriet Tadej Pogacar. Roglic leverde wel meer dan 2 minuten in “We hebben al een paar heel mooie dagen gehad in deze Tour, vandaag was het waardeloos. Het is nog niet verloren, maar dit is niet de uitkomst die wij graag wilde hebben.”