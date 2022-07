Recordhoudster Felix geselecteerd voor haar laatste WK atletiek

De Amerikaanse Allyson Felix krijgt op de WK atletiek in eigen land deze maand de kans op het hoogste niveau afscheid te nemen na een succesvolle loopbaan. De 36-jarige zevenvoudig olympisch kampioene is opgenomen in de Amerikaanse selectie voor de 4×400 meter estafette gemengd. Op de individuele 400 meter was het Felix niet gelukt zich te plaatsen voor haar tiende WK.

Felix had eerder al gezegd na dit seizoen te stoppen. Ze is de meest succesvolle olympische atlete van de Verenigde Staten. Op de Spelen van Tokio vorig jaar behaalde ze met het Amerikaanse team goud op de 4×400 meter estafette en brons op de 400 meter. Ze had toen al laten weten dat het haar laatste Olympische Spelen waren geweest.

De Amerikaanse selectie bestaat uit 151 atleten, onder wie negen regerend wereldkampioenen. De WK in Eugene zijn van 15 juli tot en met 24 juli.