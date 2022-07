San Jose Sharks eerste ijshockeyclub VS met zwarte directeur

Mike Grier is de nieuwe directeur van de Amerikaanse ijshockeyclub San Jose Sharks en daarmee de eerste zwarte topfunctionaris in de Noord-Amerikaanse profcompetitie NHL. Grier stopte elf jaar geleden als ijshockeyer, nadat hij in zijn carrière onder meer had gespeeld voor de Sharks. De 47-jarige Amerikaan zei trots te zijn op zijn primeur.

Door goed te presteren hoopt Grier andere minderheden ook de kans te geven een baan zoals hij heeft te krijgen. “En misschien in de toekomst ook een team onder zijn hoede te krijgen.” Grier zegt dat de NHL wat spelers betreft in de jaren nadat hij is gestopt al diverser is geworden.

San Jose Sharks is de laatste jaren een topteam in de competitie, maar miste de afgelopen drie jaar wel steeds de play-offs.