Tourpeloton wacht eerste uitdaging op Noord-Franse kasseien

De renners in de Tour de France wacht woensdag een van de grootste uitdagingen van deze editie. De vijfde etappe voert van Lille naar Arenberg Porte Du Hainaut. Onderweg liggen liefst elf kasseistroken, een aantal daarvan is bekend uit de voorjaarsklassieker Parijs-Roubaix. De start is om 14.00 uur. De finish, nabij het beroemde Bos van Wallers, wordt verwacht rond kwart over vijf.

Wout van Aert rijdt voor de derde dag in de gele trui. De Belg van Jumbo-Visma stuntte dinsdag door er in de leiderstrui op een klimmetje kort voor Calais alleen vandoor te gaan en zo de vierde etappe te winnen. Ook op de kasseien wordt hij voorin verwacht, net als Mathieu van der Poel en Dylan van Baarle, specialisten op de onregelmatige ondergrond.

Fabio Jakobsen draagt, als nummer 2 in het puntenklassement achter Van Aert, opnieuw de groene trui, de Deen Magnus Cort leidt nog steeds het bergklassement.