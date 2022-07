Tourpeloton zet zich in gang voor gevreesde kasseienrit

Het peloton in de Tour de France heeft zich in Lille in gang gezet voor mogelijk een van de meest enerverende ritten van dit jaar. Onderweg naar finishplaats Arenberg, bekend uit Parijs-Roubaix, liggen elf kasseistroken. Voor specialisten als geletruidrager Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Dylan van Baarle is het een interessant parcours. Klassementsrenners als Tadej Pogacar en Primoz Roglic of veel fijngebouwde klimmers zullen zich er heel wat minder thuis voelen.

Na 79 kilometer ligt de eerste strook klaar. De laatste kasseien volgen op zo’n 6 kilometer voor de finish, die nabij het uit Parijs-Roubaix bekende Bos van Wallers is gesitueerd. De aankomst daar wordt rond 17.15 uur verwacht.

Fabio Jakobsen draagt, als nummer 2 in het puntenklassement achter Van Aert, opnieuw de groene trui. De Deen Magnus Cort leidt nog steeds het bergklassement.