Van der Hoorn grijpt naast ritzege, fors verlies Roglic in Tour

Taco van der Hoorn heeft net naast de ritzege gegrepen in de vijfde etappe van de Tour de France. De AustraliĆ«r Simon Clarke (Israel – Premier Tech) versloeg de Nederlander in de sprint na een hectische etappe over Noord-Franse kasseien.

Grote verliezer was Primoz Roglic van Jumbo-Visma. De Sloveen raakte door een val achterop en zag zijn landgenoot en topfavoriet Tadej Pogacar veel tijd winnen. De Belg Wout van Aert behield nog wel de gele trui.

Jonas Vingegaard, de andere podiumkandidaat van Jumbo-Visma, raakte door een lekke band ook achterop. Hij kon het verlies op Pogacar beperken tot 13 seconden. Roglic verloor meer dan 2 minuten.

Donderdag volgt een rit die deels voert over Belgisch grondgebied. Van startplaats Binchy gaat het naar Longwy waar na 219,9 kilometer de finishstreep is getrokken. Het is de langste etappe van deze Tour.