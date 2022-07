Verstappen verwacht Red Bull weer vooraan in Oostenrijk

Max Verstappen verwacht komend weekeinde in de Grote Prijs van Oostenrijk weer vol voor de winst te gaan. Hij won de afgelopen jaren al vier keer een race op de Red Bull Ring, het thuiscircuit van zijn Formule 1-renstal. “Er liggen hier mooie herinneringen. Ik hoop op het maximale aantal punten en verwacht dat het een goed weekend wordt voor ons team”, zegt de wereldkampioen in een vooruitblik.

Verstappen wil zijn tegenvallende resultaat van afgelopen zondag op Silverstone ook snel goedmaken. Hij reed de vloer van auto kapot op een stuk losliggend carbon en kon niet meer voluit rijden. Het resultaat in de Britse grand prix was de zevende plaats. “Silverstone was een zware race, maar ik kijk alweer vooruit en ben altijd enthousiast over racen in Oostenrijk. De sfeer is geweldig en de fans zijn fantastisch”, zegt Verstappen, die weet dat zijn Nederlandse fans met duizenden afreizen naar het circuit in Spielberg.

De Grote Prijs van Oostenrijk is de tweede grand prix van dit jaar met een sprintrace. Daarin zijn 8 punten te verdienen voor de winnaar. Verstappen won eerder dit seizoen in Imola de eerste sprintrace. Hij leidt het kampioenschap met 34 punten voorsprong op zijn teamgenoot Sergio PĂ©rez en 43 op Ferrari-rivaal Charles Leclerc.