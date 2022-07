Formule 1-coureur Zhou kan racen bij Grote Prijs van Oostenrijk

Formule 1-coureur Zhou Guanyu heeft donderdagmiddag na diverse medische checks officieel goedkeuring gekregen om deel te nemen aan de Grote Prijs van Oostenrijk. Nog geen week geleden was de Alfa Romeo-coureur nog betrokken bij een zware crash tijdens de Grote Prijs van Groot-Brittanniƫ op het circuit van Silverstone.

“De laatste medische controle is voltooid, ‘all good to go’. Iedereen die me geholpen heeft, bedankt”, schreef Zhou op Twitter. De Grote Prijs van Oostenrijk begint vrijdag met de vrije trainingen.

Zhou was afgelopen zondag het voornaamste slachtoffer van een aantal botsingen bij de start van de Britse GP. De Chinees werd in de zijkant van zijn Alfa Romeo geraakt door de Mercedes van George Russell, waardoor de auto ondersteboven de grindbak in schoof. De zwaar beschadigde Alfa Romeo vloog op hoge snelheid zelfs over de bandenstapels en kwam pas tegen een hek voor een tribune tot stilstand. Het duurde een tijdje voordat de hulpdiensten Zhou uit het wrak hadden bevrijd. “De halo heeft me gered”, zei de Chinees over de beschermende beugel over de cockpit, die ervoor zorgde dat hij ongedeerd bleef.

Een dag later liet Zhou via sociale media al weten zich op te maken voor de Grote Prijs van Oostenrijk. “Ik heb meer dan ooit zin om terug te keren op de baan. Ik zie jullie in Oostenrijk”, schreef hij toen.