Jumbo-Visma ziet tactiek met Van Aert mislukken

Jumbo-Visma zag de beoogde tactiek met een aanval van geletruidrager Wout van Aert mislukken in de zesde etappe van de Tour de France. De Sloveen Tadej Pogacar won de rit in Longwy en nam de gele trui over van de Belg van de Nederlandse ploeg, die na een lange aanval werd teruggepakt en op achterstand binnenkwam.

“Wout had iets in zijn hoofd, dat wisten wij”, vertelde ploeggenoot Steven Kruijswijk bij de NOS. “Hij wilde in de kopgroep de kans creĆ«ren om de etappe te winnen. Ik denk dat hij de eerste anderhalf uur het peloton gesloopt heeft.”

De aanval van Van Aert zorgde ervoor dat de andere renners van Jumbo-Visma niet hoefden te controleren in het peloton. “We wisten dat het heel moeilijk zou worden als we de hele dag zouden moeten controleren en dat dat met de dagen die nog komen bijna onmogelijk zou zijn.”

“Het plan was goed, de uitvoering kwam aardig in de buurt, maar we kunnen het niet zo maar regelen met 22 ploegen in het peloton”, beschreef Kruijswijk de tactiek van de ploeg. “Achteraf kun je zeggen dat we Wout naar de aankomst hadden moeten rijden, maar of we daar dan met Wout voor de overwinning hadden gereden is maar de vraag. Morgen op La Planche des Belles Filles had hij toch afscheid genomen van de gele trui, dan maar groots afscheid nemen.”