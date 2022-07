Nadal meldt zich met blessure af voor halve finale Wimbledon

Tennisser Rafael Nadal heeft zich met een buikspierblessure afgemeld voor de halve finale op Wimbledon. Dat maakte de 36-jarige Spanjaard donderdagavond bekend tijdens een persconferentie.

De 22-voudig grandslamkampioen kampte woensdag tijdens zijn kwartfinalepartij al met buikspierproblemen. Ondanks de blessure was hij in vijf sets te sterk voor de Amerikaan Taylor Fritz. Na afloop van die partij liet Nadal al doorschemeren dat het niet zeker was of hij wel in actie kon komen in de halve eindstrijd. Volgens Spaanse media heeft Nadal een scheur van 7 millimeter in één van zijn buikspieren.

“Ik ben erg verdrietig”, zei Nadal tijdens de persconferentie. “Zoals iedereen gisteren al heeft gezien heb ik veel pijn. Ik heb er de hele dag over nagedacht, maar het heeft gewoon geen zin om te spelen. Ik moest deze keuze maken, want op deze manier kan ik geen wedstrijd winnen. De blessure wordt steeds erger, dus het zou dom zijn om te spelen”, vervolgde hij. “Als ik dat wel zou doen, kan het alleen maar erger worden. Het belangrijkste is dat ik gelukkig ben. Dat telt meer dan welke titel ook. Ik kan niet riskeren om straks twee tot drie maanden aan de kant te staan.”

De Spanjaard zou het vrijdag in de halve finale opnemen tegen Nick Kyrgios uit Australië. Kyrgios plaatst zich nu automatisch voor de eindstrijd in Londen en staat zodoende voor het eerst in zijn loopbaan in een grandslamfinale. Daarin neemt hij het op tegen de winnaar van de halve finale tussen Novak Djokovic en Cameron Norrie.