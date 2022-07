Nadal van plan te spelen met scheur in buikspier van 7 millimeter

Rafael Nadal is van plan om vrijdag te spelen tegen Nick Kyrgios in de halve finales van Wimbledon, zo meldt de Spaanse krant Marca. Volgens het medium heeft de 22-voudig grandslamkampioen een scheur van 7 millimeter in één van zijn buikspieren.

De 36-jarige Nadal, tweevoudig kampioen in Londen, heeft donderdag scans ondergaan. Woensdag was hij in vijf sets te sterk voor de Amerikaan Taylor Fritz en na afloop liet de Spanjaard, die in de kwartfinales niet voluit kon gaan, doorschemeren dat het niet zeker was of hij wel in actie kon komen in de halve eindstrijd.

“Ik kan je geen duidelijk antwoord geven, want als ik je een duidelijk antwoord geef en morgen gebeurt er iets anders, dan ben ik een leugenaar”, zei Nadal na de partij tegen Fritz over zijn fysieke toestand.

Nadal werkte donderdagmiddag een training af op Aorangi, het trainingscomplex van Wimbledon.