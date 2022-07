Rybakina klopt Halep en bereikt voor het eerst finale Wimbledon

Tennisster Elena Rybakina heeft voor het eerst in haar carrière de finale van Wimbledon gehaald. De 23-jarige tennisster uit Kazachstan versloeg in de halve finale de Roemeense Simona Halep in twee sets: 6-3 6-3. In de finale neemt Rybakina het op tegen Ons Jabeur uit Tunesië.

Voor Rybakina, de mondiale nummer 23, was het de eerste keer dat ze in de halve finale van een grandslamtoernooi stond. Haar opponente Halep won het toernooi in Londen in 2019, nadat ze een jaar eerder ook Roland Garros had gewonnen.

Rybakina liep met een break meteen uit naar 3-0 in de eerste set. Die marge gaf ze ook niet meer weg. In de tweede won ze ook direct de opslag van de Roemeense, maar die kwam nog goed terug tot 2-2. Halep verspeelde echter meteen weer haar servicebeurt en die tweede voorsprong stond Rybakina niet meer af. Nog op de service van de voormalig Wimbledon-winnares sloeg ze toe met een winnende return.