Tourpeloton via België naar Franse Ardennen

De langste etappe van de Tour de France voert donderdag vanuit Binche in België naar de Franse Ardennen. Om 12.15 uur vertrekt het peloton voor een rit waarin de eerste twee bergjes van de derde categorie liggen. De top van de laatste ligt op 5 kilometer voor de finish, terwijl ook in finishplaats Longwy de weg omhoog loopt. Daar worden de renners rond kwart over vijf verwacht.

Wout van Aert draagt opnieuw de gele trui, ook al had de Belg van Jumbo-Visma een moeilijke dag in de kasseienrit van woensdag. Had hij het geel verspeeld dan had Van Aert altijd nog de groene trui gehad. Die wordt nu nog gedragen door Fabio Jakobsen, de nummer 2 in het puntenklassement. De Deen Magnus Cort draagt nog steeds de bergtrui.