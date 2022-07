Verstappen aast op derde zege op rij in Oostenrijk

Max Verstappen aast op zijn derde overwinning op rij op het circuit van Spielberg. De regerend wereldkampioen won vorig jaar zowel de GP van Stiermarken als de GP van Oostenrijk op de thuisbaan van Red Bull en wil de vele fans in het oranje een volgende zege bezorgen.

Verstappen zei voorafgaand aan de eerste trainingen in Oostenrijk dat hij de tegenvallende race op Silverstone van afgelopen zondag, waarin hij zevende werd, achter zich had gelaten. Daarvoor won de leider in het kampioenschap al zes keer dit seizoen. “Deze dingen gebeuren. Ik heb veel goede momenten gehad en er gebeuren ook veel mindere zaken. Je accepteert het en kan het toch niet meer veranderen. Ik kijk er gewoon naar uit om hier te zijn. We hebben hier veel goede resultaten behaald in het verleden en ik kijk ernaar uit om alle fans hier te zien en een goed weekend te hebben.”

De Red Bull-coureur zei dat hij tot dit jaar nooit zo had begrepen waarom het team zo snel was op het Oostenrijkse circuit. “De baan lag ons nooit zo goed vanwege de lange rechte stukken. Natuurlijk speelt de hoogte een rol en ik denk dat de Honda-motor goed is met hoogte. Maar dit jaar zullen we moeten zien. We zijn steeds snel geweest op de rechte stukken, maar in topsnelheid zijn Ferrari en Mercedes heel competitief dus we zullen het moeten afwachten. Ik heb veel zin in het hele weekend.”