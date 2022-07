Coureur Pérez gestraft voor overtreden regels in kwalificatie

Formule 1-coureur Sergio Pérez start zaterdag in de sprintrace van de Grote Prijs van Oostenrijk vanaf de dertiende plek, zo heeft zijn team laten weten. De Mexicaanse ploeggenoot van Max Verstappen bij Red Bull is teruggezet omdat hij bij de kwalificatie de regels heeft overtreden door in zijn snelste ronde de zogenoemde tracklimits te overschrijden.

Pérez plaatste zich daarmee voor de derde fase van de kwalificatie (Q3), maar dat had niet gemogen. De stewards hebben het echter niet op tijd geconstateerd. Als straf zijn alle tijden van de coureur uit de derde fase van de kwalificatie nu geschrapt.

Aanvankelijk had Pérez vanaf de vierde positie mogen vertrekken. “Dit is heel teleurstellend”, liet hij weten. “Ik ga er alles aan doen om in de sprintrace weer een betere uitgangspositie voor de wedstrijd van zondag te krijgen.”