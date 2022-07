Hassan loopt vrijdag eerste wedstrijd seizoen in aanloop naar WK

Sifan Hassan loopt vrijdag in het Amerikaanse Portland haar eerste wedstrijd van het seizoen. Door te starten op de 5000 meter wil de olympisch kampioene zich voorbereiden op de WK atletiek, die over precies een week beginnen. Dat bevestigt haar management na berichtgeving van atletiekwebsite letsrun.com.

De 29-jarige atlete nam na de Olympische Spelen van vorig jaar in Tokio, waar ze goud veroverde op de 5000 en 10.000 meter en brons pakte op de 1500 meter, een lange vakantie. Ze begon later aan de trainingen en van wedstrijden was het nog niet gekomen.

Haar coach Tim Rowberry zei tegen letsrun.com dat Hassan niet van plan is om de 1500, 5000 en de 10.000 meter allemaal te lopen op de WK. Daar wordt na het weekend een beslissing over genomen.