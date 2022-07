IOC-baas Bach: zonder Abe zouden Spelen Tokio niet zijn gehouden

Thomas Bach, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comit̩, heeft Shinzo Abe Рde voormalige premier van Japan Рbedankt voor zijn bewezen diensten voor de sport. De 67-jarige Abe stierf in het ziekenhuis nadat hij was neergeschoten door een schutter tijdens een verkiezingscampagne in de stad Nara.

“Alleen zijn visie, vastberadenheid en betrouwbaarheid hebben ons in staat gesteld de ongekende beslissing te nemen om de Olympische Spelen van Tokio 2020 uit te stellen. Zonder hem zouden die Olympische Spelen nooit hebben plaatsgevonden en de olympische droom van atleten over de hele wereld niet zijn uitgekomen”, zei Bach.

“Abe was een man met een visie, vol vastberadenheid en tomeloze energie om zijn visie waar te maken. Wat ik het meest aan hem waardeerde, was dat hij een man van zijn woord was.”

De Spelen van Tokio werden met een jaar uitgesteld vanwege de uitbraak van het coronavirus. “De hele olympische beweging en ik zijn hem al ons respect en onze dankbaarheid verschuldigd. Daarom zullen we Abe voor altijd in ere houden.”

De oud-premier werd vrijdag beschoten toen hij namens de Liberaal-Democratische Partij (LDP) kiezers toesprak over de Senaatsverkiezingen van aanstaande zondag.