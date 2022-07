Marathonloper Kipchoge na vier jaar weer van start in Berlijn

Topatleet Eliud Kipchoge loopt in september na vier jaar weer de marathon van Berlijn. Bij zijn laatste optreden in de Duitse hoofdstad zette de 37-jarige Keniaan het wereldrecord op 2.01.39. Dat staat nog steeds.

Kipchoge noemt het parcours in Berlijn het snelste ter wereld. “Het is de plek waar mensen kunnen laten zien in hoeverre zij in staat zijn grenzen te verleggen.” De Keniaan won veertien van de zestien marathons die hij liep in zijn carrière, waaronder die op de Olympische Spelen van Rio en Tokio.

Bij zijn laatste optreden op de afstand over 42,195 kilometer, in maart, kwam Kipchoge in Tokio tot 2.02.40. Dat is de vierde tijd ooit gelopen.