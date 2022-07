Peloton vertrokken voor eerste aankomst bergop in Tour de France

Met tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar in het geel is het peloton vertrokken voor de zevende etappe in de Tour de France. Het is de eerste rit met een lange aankomst bergop. Na een redelijk eenvoudige aanloop ligt de finish na 176,3 kilometer op La Super Planche des Belles Filles in de Vogezen.

Op weg naar de slotklim liggen twee beklimmingen van de derde categorie. De top van La Planche des Belles Filles ligt na een klim over 7 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,7 procent. Het laatste gedeelte van de klim gaat over een deels onverharde weg.

Pogacar rijdt voor het eerst in deze editie in de gele trui. Hij veroverde de trui donderdag met de ritzege in Longwy. De Belg Wout van Aert draagt de groene puntentrui. De Deen Magnus Cort is nog steeds de leider in het bergklassement.