Pogacar wint opnieuw op La Super Planche des Belles Filles

Tadej Pogacar heeft zijn leidende positie in de Tour de France verstevigd met de winst in de zevende etappe. De Sloveen van UAE Team Emirates was de beste op La Super Planche des Belles Filles, na een rit vanuit Tomblaine over 176,3 kilometer. Pogacar finishte vlak voor de Deen Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma.

Het is de tweede ritzege voor de Sloveen op La Planche des Belles Filles. Twee jaar geleden won hij op de voorlaatste dag de individuele tijdrit op de berg in de Vogezen en hij legde daar toen de basis voor zijn eerste van twee eindzeges in de Tour de France.

Pogacar heeft in het algemeen klassement 35 seconden voorsprong op Vingegaard. Met zijn ritzege een dag eerder in Longwy had hij de gele trui overgenomen van Wout van Aert. De Brit Geraint Thomas staat derde op 1.10.

In de eerste etappe in deze Tour met een echte aankomst bergop duurde het lang voordat een kopgroep werd gevormd die de zegen kreeg van het peloton. Elf wielrenners wisten te ontsnappen. Daarbij zaten geen Nederlanders, maar wel Dylan Teuns. De Belg van Bahrain Victorious won in 2019 op La Planche des Belles Filles.

Het peloton onder aanvoering van UAE Team Emirates van Pogacar gaf de koplopers echter maar weinig ruimte, hooguit iets meer dan 2 minuten. De geletruidrager had duidelijk zelf plannen op de steile klim in de Vogezen en sprak voorafgaand aan de rit ook uit er nog eens te willen winnen. Ploeggenoot Vegard Stake Laengen werd teruggeroepen uit de kopgroep om aan kop te rijden in het peloton.

Op de Col de Grosse Pierre van de derde categorie brak de kopgroep in tweeën. De Duitsers Maximilian Schachmann en Lennard Kämna reden vooruit met de Australiër Luke Durbridge en kregen weer gezelschap van landgenoot Simon Geschke en Teuns.

Met de Fransman Cyril Barthe terug aan kop, begon een zestal met een voorsprong van anderhalve minuut aan de slotklim. Geschke plaatste de eerste aanval, maar Kämna haalde zijn landgenoot daarna bij en ging er alleen vandoor. In het peloton moest zijn Russische kopman Aleksandr Vlasov lossen.

Kämna leek het te gaan halen, maar het laatste steile stuk werd hem fataal. Pogacar en Vingegaard gingen hem voorbij vlak voordat de grindweg iets vlakker werd. De Duitser finishte nog als vierde achter Primoz Roglic. De Deen leek weg te sprinten van Pogacar, maar de Sloveen was met zijn laatste krachten toch nog net te sterk.