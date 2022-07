Verstappen de snelste in eerste vrije training GP Oostenrijk

Max Verstappen is het Formule 1-weekend in Oostenrijk begonnen met de beste tijd in de eerste vrije training. De wereldkampioen reed op de thuisbaan van zijn team Red Bull in Spielberg zijn snelste rondje in 1.06,302, zo’n 0,2 seconde sneller dan Ferrari-rivaal Charles Leclerc en ongeveer 0,4 seconde sneller dan George Russell van Mercedes. Sergio Pérez, teamgenoot van Verstappen, reed de vierde tijd.

De training werd twee keer onderbroken door een rode vlag. De eerste keer was na zo’n 20 minuten vanwege rook onder de auto van Lando Norris van McLaren. Na ongeveer 40 minuten lag er een voorwerp op de baan, waarna ook de rode vlag werd uitgehangen. De coureurs konden al snel zonder verdere beperkingen verder.

Verstappen kwam al in de eerste minuten bovenaan de tussenstand met rondetijden, maar zag later Leclerc een snellere tijd noteren. Dat zette Verstappen snel recht.

De Grote Prijs van Oostenrijk is de tweede grand prix van dit jaar met een sprintrace. Daarin zijn 8 punten te verdienen voor de winnaar. Daarvoor wordt later op vrijdag de kwalificatie gereden, zaterdag is de sprintrace zelf. Zondag is de race.

Verstappen leidt het kampioenschap met 34 punten voorsprong op zijn teamgenoot Pérez en 43 op Leclerc.