Verstappen snelste in kwalificatie GP Oostenrijk

Max Verstappen heeft in de kwalificatie van de Grote Prijs van Oostenrijk de beste tijd neergezet. Op het circuit van Spielberg kwam de regerend wereldkampioen in de Red Bull tot 1.04,984, waarmee hij net iets sneller was dan Charles Leclerc in zijn Ferrari. Dat betekent dat Verstappen van poleposition start bij de sprintrace, die zaterdag wordt verreden.

In de kwalificatie zette Carlos Sainz, vorige week nog winnaar op Silverstone, de derde tijd neer.

De sessie werd in de beslissende fase onderbroken vanwege een crash van voormalig wereldkampioen Lewis Hamilton. De Brit kon wel op eigen kracht uit zijn Mercedes klimmen. “Het spijt me”, zei hij tegen zijn team. Kort na de hervatting vloog ook Hamiltons teamgenoot George Russell van de baan en kwam er opnieuw een rode vlag. Ook Russell leek ongedeerd.

“Het was lastig”, zo blikte Verstappen terug op het vele oponthoud. “Zoiets haalt je toch iets uit het ritme. Bovendien wisselden de omstandigheden een beetje. Het was een uitdaging, er was heel weinig verschil in de top van het klassement. Maar ik ben blij met het resultaat. De komende dagen is alles mogelijk, we gaan ons best doen.”

De Grote Prijs van Oostenrijk is de tweede grand prix van dit jaar met een sprintrace. Daarin zijn ook punten te verdienen voor het wereldkampioenschap. Zondag is de reguliere wedstrijd.