Baanwielrensters grijpen naast medaille bij Nations Cup in Bali

De Nederlandse baanwielrensters Laurine van Riessen en Mylène de Zoete hebben net naast een medaille gegrepen bij Nations Cup-wedstrijden in Cali in Colombia. Van Riessen werd vierde op de sprint. Voor De Zoete was er dezelfde klassering op de afvalkoers.

Van Riessen verloor in de halve finales van de Colombiaanse Martha Bayona in twee heats. In de strijd om het brons werd de sprintster ook in twee heats geklopt, door Ellesse Andrews uit Nieuw-Zeeland. Het goud ging naar de Franse Mathilde Gros.

De Zoete eindigde net naast het podium op de afvalkoers. Jennifer Valente uit de Verenigde Staten won, voor de Italiaanse wereldkampioene Letizia Paternoster. De Mexicaanse Yareli Acevedo bleef De Zoete ook nog voor.

De Nederlandse mannen deden in Cali niet mee aan de Nations Cup.