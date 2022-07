Derde tijd Verstappen in tweede training GP Oostenrijk

Max Verstappen heeft bij de tweede vrije training van de GP van Oostenrijk de derde tijd neergezet. De regerend wereldkampioen in de Formule 1 was in de Red Bull iets minder snel dan de twee Ferrari’s. Carlos Sainz was met 1.08,610 de snelste.

Verstappen zat 0,168 seconde achter de Spanjaard. Charles Leclerc gaf 0,050 seconde toe op zijn teamgenoot.

Later zaterdag volgt de sprintrace. Verstappen kwalificeerde zich daarvoor als eerste. Hij start van poleposition met Leclerc naast zich. Ploeggenoot Sergio PĂ©rez start daarin slechts van de dertiende plaats, omdat zijn snelle ronde in de tweede kwalificatiesessie was afgenomen omdat hij buiten de baan was geweest waar dat niet mocht.

De Grote Prijs van Oostenrijk is de tweede grand prix van dit jaar met een sprintrace. Daarin zijn 8 punten te verdienen voor de winnaar.