Hockeysters op WK tegen België in kwartfinale

De Nederlandse hockeyvrouwen spelen dinsdag in de kwartfinale van het wereldkampioenschap tegen België. België was zaterdag in de tussenronde veel te sterk voor Chili: 5-0. Nederland had woensdag in de groepsfase met 3-1 van Chili gewonnen.

België nam in het Wagener-stadion al snel afstand. Stephanie Vandenborre benutte in de 6e en 15e minuut een strafcorner. Tussendoor trof ook Justine Rasir doel. De vierde treffer kwam na 20 minuten spelen op naam van Charlotte Englebert, die scoorde uit een strafcorner. Englebert zorgde kort na rust voor de 5-0.

Nederland en België nemen het dinsdag om 19.30 uur in Amstelveen tegen elkaar op.

De Duitse hockeysters plaatsten zich eveneens voor de kwartfinales. De nummer 4 van de wereld won in de tussenronde met 1-0 van Zuid-Afrika. Aanvoerster Nike Lorenz maakte uit een strafcorner het doelpunt. Duitsland speelt dinsdag in de kwartfinales, eveneens in Amstelveen, tegen Nieuw-Zeeland.