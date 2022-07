Jabeur en Rybakina strijden bij vrouwen om titel op Wimbledon

De Tunesische Ons Jabeur en Elena Rybakina uit Kazachstan nemen het om 15.00 uur Nederlandse tijd tegen elkaar op in de finale van het vrouwentoernooi van Wimbledon. Beiden stonden nooit eerder in de finale van een grandslamtoernooi.

De als derde geplaatste Jabeur (27) is de eerste Afrikaanse finaliste sinds tennis een professionele status heeft. Ze versloeg vrijdag in de halve eindstrijd de Duitse Tatjana Maria in drie sets.

Rybakina (23), de nummer 17 van de plaatsingslijst, was bij de laatste vier voormalig winnares Simona Halep uit Roemenië met 6-3 6-3 de baas. Op weg naar de finale stond Rybakina slechts één set af.

Saillant detail is dat Rybakina is geboren in Moskou. Ze komt sinds een paar jaar uit voor Kazachstan. Op Wimbledon worden Russische en Belarussische tennissers geweerd vanwege de oorlog in Oekraïne. Daarom zijn er op het derde grandslamtoernooi van het jaar geen punten te verdienen.