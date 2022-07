Pogacar betrokken bij val in achtste etappe

Tadej Pogacar is een van de renners die zaterdag vroeg in de achtste etappe van de Tour de France ten val is gekomen. De geletruidrager van UAE Team Emirates moest door zijn ploeggenoten worden teruggebracht naar het peloton.

Bij de val, midden in het peloton, gingen zeker tien renners tegen de grond, onder wie ook de Slowaak Peter Sagan, de Brit Geraint Thomas en de Fransen Romain Bardet en David Gaudu. Allen zijn weer opgestapt.

De achtste etappe voert van Dole naar het Zwitserse Lausanne.