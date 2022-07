Pogacar verliest ploeggenoot Laengen in Tour door corona

Geletruidrager Tadej Pogacar is ploeggenoot Vegard Stake Laengen kwijtgeraakt. De Noorse wielrenner van UAE Team Emirates heeft positief getest op het coronavirus. Hij is na de Fransman Geoffrey Bouchard van AG2R de tweede renner die de Tour verlaat door een coronabesmetting.

“Helaas heeft Laengen positief getest op Covid-19 en zal hij niet starten in de etappe van vandaag”, liet het team van Pocar weten via Twitter. Volgens ploegarts Adriano Rotunno testte Laengen een dag eerder nog negatief tijdens een routinecontrole. Maar de 33-jarige renner meldde dat hij ’s avonds last van zijn keel kreeg. “De antigeentest was positief en de diagnose is deze ochtend bevestigd door de PCR-test. Volgens het protocol zal de renner voor de veiligheid van hemzelf en het peloton worden teruggetrokken.”

AG2R meldde eerder zaterdag dat Bouchard positief had getest en eveneens niet meer zal starten. Laengen is de zesde renner die deze Tour verlaat. Er zijn nog 170 wielrenners in koers.