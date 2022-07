Tennisster Rybakina wint finale van Wimbledon

Tennisster Elena Rybakina heeft zaterdag Wimbledon gewonnen. Ze versloeg in de finale op het gras van Londen de Tunesische favoriete Ons Jabeur en won daarmee als eerste speelster uit Kazachstan een grandslamtitel in het enkelspel. Ze had om het succes te bereiken drie sets nodig: 3-6 6-2 6-2. Beide speelsters stonden niet eerder in de finale van een grandslamtoernooi.

Jabeur had geen enkele moeite de eerste set naar zich toe te trekken. In de tweede kwam echter een opvallende ommekeer. In de beslissende set brak Rybakina meteen de opslag van haar tegenstandster. Bij 2-3 leek de Tunesische terug te komen, maar verspeelde ze drie breakpoints. In de game die volgde verspeelde ze haar eigen opslagbeurt, waarmee de partij min of meer was beslist.

De 23-jarige Rybakina, als 17e geplaatst, kon het allemaal nauwelijks bevatten. “Mijn voornaamste doel hier was eigenlijk om de tweede week van het toernooi te halen. Eerlijk gezegd had ik niet gedacht dat dat al zou lukken. Maar het ging steeds beter. De finale was ongelooflijk. Ik was vooraf en tijdens de partij heel zenuwachtig. Toch pakte het allemaal goed uit voor mij. Ik ben ongelooflijk blij.”

Rybakina is geboren in Moskou. Ze komt sinds een paar jaar uit voor Kazachstan. Vanwege de Russische inval in Oekra├»ne zijn Russische deelnemers dit jaar niet welkom op Wimbledon. “Maar ik voel me nu een inwoonster van Kazachstan”, zei de speelster. “Ik ben in mijn nieuwe land geweldig opgevangen en dat heeft tot dit succes geleid.”