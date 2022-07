Tourpeloton op weg naar Zwitserland

Vanuit Dole is het peloton in de Tour de France iets na 13.00 uur vertrokken voor de achtste etappe. De bestemming is Zwitserland, dat na 113 kilometer wordt bereikt. Daarna volgen nog ruim 70 kilometer richting Lausanne, waar de finish ligt na een klim van een kleine 5 kilometer, geklasseerd als een berg van de derde categorie. De eerste renner wordt daar rond 17.30 uur verwacht.

De etappe kent naast de slotklim nog drie beklimmingen, twee van de vierde en een van de derde categorie.

De Sloveen Tadej Pogacar rijdt voor de tweede dag in de gele trui. Hij heeft in het klassement 35 seconden voorsprong op Jonas Vingegaard, de Deen van Jumbo-Visma. Diens Belgische ploeggenoot Wout van Aert draagt de groene puntentrui en de Deen Magnus Cort is nog altijd in het bezit van de bollentrui. Omdat Pogacar geen twee truien kan dragen, mag de Brit Tom Pidcock zich in de witte trui van het jongerenklassement hullen.

De Fransman Geoffrey Bouchard (AG2R) en de Noor Vegard Stake Laengen (UAE Team Emirates) zijn niet meer van start gegaan.