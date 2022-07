Van Aert laat ploeg niet voor niets werken

Met een tweede ritzege in deze Tour de France beloonde Wout van Aert zaterdag in Lausanne naar eigen zeggen het harde werk van zijn ploeggenoten bij Jumbo-Visma. “Ik ben blij dat ze weer zo hard voor mij hebben gewerkt in de jacht op de kopgroep. Dan moet je het eigenlijk ook wel afmaken”, sprak Van Aert, nadat hij de Australiër Michael Matthews en de Sloveense geletruidrager Tadej Pogacar in de sprint om de dagzege achter zich had gelaten.

Het was geen perfecte aankomst voor hem, vertelde Van Aert. “Ik moest zien te overleven op de klim. Het was vechten om in het wiel van Pogacar en zijn ploegmaten te blijven. Maar ik wist dat als me dat zou lukken ik een goede kans zou hebben. Ik raakte nog wel een beetje ingesloten, maar het lukte me om eruit te komen en ik had genoeg over om de rest te passeren.”

Vooraf was het hem al duidelijk dat er voor de echte sprinters, zoals Fabio Jakobsen, niets te halen was in Lausanne. “Het was een kans om uit te lopen in het puntenklassement. Dat is gelukt. Ik denk nu dat Pogacar misschien wel mijn grootste concurrent gaat worden in de strijd om de groene trui. Ik zal nu onderweg punten moeten gaan sprokkelen”, vertelde hij vlakbij het Olympisch Stadion van Lausanne, waar ook het Internationaal Olympisch Comité is gehuisvest. Of dat voor Van Aert nog een extra lading had wuifde hij weg. “Een etappe in de Tour winnen is altijd mooi, waar dan ook.”