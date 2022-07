Van Aert sprint in Lausanne naar tweede ritzege in Tour de France

Wout van Aert heeft de achtste etappe van de Tour de France gewonnen. De rit voerde van Frankrijk naar Zwitserland en eindigde met een klim naar het Olympisch Stadion van Lausanne. De Belg van Jumbo-Visma hield in de sprint de Australiër Michael Matthews en de Sloveen Tadej Pogacar achter zich. Van Aert, die de leider is in het puntenklassement, won eerder al de vierde etappe in Calais.

Pogacar van de ploeg UAE Team Emirates blijft de leider in het algemeen klassement. Zondag volgt een etappe met onder meer twee cols van de eerste categorie, daarna is er een dag rust voor de Tourkaravaan.

Een drietal renners ging al vroeg in de aanval. Het waren de Italiaan Mattia Cattaneo, de Brit Fred Wright en de Belg Frederik Frison. Een massale valpartij zorgde ervoor dat het peloton stil viel en het drietal wat ruimte kreeg. Pogacar, Bauke Mollema, de Australiër Ben O’Connor en de Fransman Romain Bardet behoorden tot de slachtoffers die hun weg konden vervolgen, de Amerikaan Kevin Vermaerke moest opgeven. Later haakte ook de Italiaan Gianni Moscon af.

Op het eerste klimmetje van de dag, de Côte du Maréchet, passeerde Frison als eerste de top. Op de Côte des Rousses kwam Cattaneo als eerste boven, het peloton volgde op ruim een minuut. Eenmaal in Zwitserland moest Frison zijn medevluchters laten gaan. Met inmiddels een marge van 2 minuten reden Cattaneo en Wright richting Lausanne, maar nabij het Meer van Genève was die voorsprong al gehalveerd. Cattaneo was de eerste die het peloton voorbij zag razen. Wright begon nog als koploper aan de bijna 5 kilometer lange klim van de Côte du Stade Olympique. De Brit van Bahrain Victorious werd op 3 kilometer voor de streep ingerekend.

Pogacar zag hoe zijn ploeggenoten Rafal Majka en Brandon McNulty het tempo hoog hielden. Van Aert volgde in hun spoor en maakte het in de sprint relatief eenvoudig af. De Belg, eerder drager van de gele trui, verstevigde daarmee ook zijn leidende positie in de puntenrangschikking. Voor naaste belager Fabio Jakobsen was de klim in Lausanne bij voorbaat te zwaar.