Verstappen verwacht ondanks duidelijke zege geen makkelijke race

Max Verstappen verwacht ondanks zijn duidelijke overwinning in de sprintrace geen makkelijke race op zondag in de Grote Prijs van Oostenrijk. De leider in het WK-klassement zag dat de snelheden van zijn Red Bull en die van de rivalen van Ferrari op het thuiscircuit van Red Bull ongeveer gelijk aan elkaar waren. “Ik verwacht nog steeds dat het een zware strijd wordt zondag.” De Nederlandse wereldkampioen vertrekt dan vanaf de eerste startplek.

Verstappen begon ook in de sprintrace van poleposition en zag meteen na de start de twee Ferrari’s strijden om de tweede plek. In de eerste bocht nam Carlos Sainz die over van Charles Leclerc, maar de Monegask kwam snel terug naar de plek direct achter Verstappen. Dit gevecht tussen de beide teamgenoten gaf Verstappen de mogelijkheid afstand te nemen.

“De eerste twee ronden waren belangrijk voor mij om een gat te slaan, daarna was het vooral zaak om de snelheid te reguleren”, zei Verstappen. “De sprintrace geeft natuurlijk geen volledig beeld voor de race, maar qua snelheid zitten wij en Ferrari dicht bij elkaar. Het wordt niet eenvoudig, maar ik kijk ernaar uit.”

Op de Red Bull Ring was veel oranje te zien als steun voor Verstappen. “Dat was geweldig om te zien. Er was best wat rook aan het eind met al dat oranje, maar dat ging goed.”