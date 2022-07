Verstappen wint in Oostenrijk tweede sprintrace van seizoen

Max Verstappen heeft met duidelijk verschil de tweede sprintrace van dit Formule 1-seizoen gewonnen. Zo verstevigde de 24-jarige Nederlander op het thuiscircuit van zijn team Red Bull in Oostenrijk zijn koppositie in de WK-stand. Ferrari-rivaal Charles Leclerc werd in de korte race tweede, voor zijn teamgenoot Carlos Sainz.

De zege in de sprintrace betekent ook dat Verstappen zondag vanaf de eerste startplek begint aan de Grote Prijs van Oostenrijk. In Spielberg waren zaterdag veel fans van de Nederlander, wat te zien was aan de oranje kleuren rondom de baan.

Verstappen startte van poleposition en zag meteen na de start de twee Ferrari’s strijden om de tweede plek. In de eerste bocht nam Sainz die over van Leclerc, maar de Monegask kwam snel terug naar de plek direct achter Verstappen. Dit gevecht tussen de beide teamgenoten gaf Verstappen de mogelijkheid afstand te nemen. De voorsprong van de Nederlander kwam niet meer in gevaar.

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton van Mercedes en Pierre Gasly kwamen in de eerste bocht met elkaar in aanraking. De AlphaTauri-coureur raakte van de baan, maar kon zijn weg vervolgen. Fernando Alonso kampte met problemen met zijn auto en was niet in staat om de sprintrace uit te rijden.

Sergio Pérez, teamgenoot en concurrent van Verstappen, startte vanaf de dertiende plek omdat hij bij de kwalificatie in zijn snelste ronde de zogenoemde tracklimits had overschreden. Een inhaalrace bracht de Mexicaan tot de vijfde plek, goed voor 4 punten.

Verstappen pakte door zijn zege 8 punten, 1 meer dan Leclerc. De voorsprong van de Nederlander is nu 38 punten op Pérez en 44 op Leclerc. Sainz, vorige week de winnaar van de Grote Prijs van Groot-Brittannië, staat vierde in de WK-stand.

Verstappen won ook de eerste sprintrace van dit seizoen, in april bij de Grote Prijs van Emilia-Romagna.