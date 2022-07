Angst voor corona groeit in Tourpeloton

Tadej Pogacar maakt zich zorgen dat fans langs de route van de Tour de France renners besmetten met het coronavirus. De Sloveense geletruidrager van UAE Team Emirates raakte zaterdag al zijn Noorse ploeggenoot Vegard Stake Laengen kwijt als gevolg van een positieve test. De Franse coureurs Geoffrey Bouchard en Guillaume Martin hebben inmiddels de Tour ook verlaten vanwege Covid-19.

Pogacar zei zondag dat enthousiaste fans mogelijk een risico vormen. “Elke dag moedigen de fans je aan op de beklimmingen. Het verhoogt de kans dat je een besmetting oploopt”, zei de geletruidrager, die vrijdag na zijn ritzege op La Planche des Belles Filles nog tal van high fives gaf aan toeschouwers. Pogacar hoopt dat Laengen het virus van een fan heeft overgedragen gekregen en dat het niet binnen de ’teambubbel’ rondwaart. “Ik hoop dat we veilig het einde van de Tour halen.”

De Duitser Max Walscheid noemde de positieve test van zijn ploeggenoot Martin “pure pech”. De ploeg doet, naar zijn zeggen, alles om besmettingen te voorkomen. “Je kunt er verder weinig aan doen. Helaas moeten we met deze situatie omgaan.”

De meeste ploegen testen hun stafleden en renners om de twee of drie dagen. Zondagavond en maandag, op de tweede rustdag, volgen de verplichte tests. Pogacar zei het virus niet te zien als een onzichtbare rivaal. “Nee, Covid is geen tegenstander. Het is een virus dat je Tour kan ru├»neren.”