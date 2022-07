Djokovic treft Kyrgios in tennisfinale van Wimbledon

Tennisser Novak Djokovic staat zondag in de finale van Wimbledon. Hij gaat daarmee op voor zijn 21e grandslamtitel. Djokovic heeft er bij winst één meer dan Roger Federer en één minder dan Rafael Nadal. Wimbledon kan hij al voor de zevende keer op zijn naam schrijven.

De andere finalist is Nick Kyrgios. De Australiër, vaak in opspraak wegens wangedrag op de baan, had het in de halve eindstrijd moeten opnemen tegen Nadal. De Spaanse favoriet trok zich echter terug met een buikspierblessure.

Djokovic won in de halve finale van Cameron Norrie.