Djokovic verslaat Kyrgios op Wimbledon en pakt 21e grandslamtitel

Tennisser Novak Djokovic heeft zondag Wimbledon gewonnen. De Serviër was in de finale in vier sets te sterk voor Nick Kyrgios uit Australië. Het werd 4-6 6-3 6-4 7-6 (3). Daarmee schreef Djokovic Wimbledon voor de zevende keer op zijn naam. Hij won het toernooi voor de vierde keer op rij, na zeges in 2018, 2019 en 2021.

Met zijn zevende Wimbledontitel komt hij op gelijke hoogte met William Renshaw en Pete Sampras. Alleen Roger Federer won meer titels op het Londense gras, namelijk acht. Djokovic greep met de zege in Londen tevens zijn 21e grandslamtitel. Daarmee heeft hij er één meer dan Roger Federer en één minder dan Rafael Nadal.

Kyrgios, die in Londen zijn eerste grandslamfinale speelde, trok de openingsset naar zich toe. Vervolgens was het Djokovic die het initiatief nam en de tweede set won. Door verschillende onnodige fouten van Kyrgios schreef Djokovic ook de derde set op zijn naam. In de vierde set waren de verschillen klein en moest een tiebreak uiteindelijk het verschil brengen. Djokovic gaf in de tiebreak slechts drie punten weg.

De 35-jarige Djokovic heeft sinds 2017 geen wedstrijd meer verloren op Wimbledon. In 2020 ging het toernooi niet door vanwege de uitbraak van het coronavirus.