Fransman Martin uit de Tour wegens coronaprotocol

De Franse wielrenner Guillaume Martin is zondag niet meer van start gegaan in de negende etappe van de Tour de France. De internationale wielrenunie UCI meldde dat de renner van Cofidis de koers moest verlaten “als gevolg van de handhaving van het Covid-19-protocol”. Bij het besluit waren de teamarts, de Covid-19-arts in de Tour en de medisch directeur van de UCI betrokken, schreef de wielerbond.

Martin stond veertiende in het algemeen klassement op ruim 3 minuten van leider Tadej Pogacar. “Het is zo jammer omdat ik alleen een beetje last had van mijn keel en verder goed in vorm was”, vertelde Martin, die in de Tour van vorig jaar op de zevende plaats de hoogst geklasseerde Fransman was. Hij is het derde coronageval in deze Tour nadat zaterdag al zijn landgenoot Geoffrey Bouchard en de Noor Vegard Stake Laengen uit koers waren gehaald. Alleen bij Martin werd het UCI-protocol als regel opgegeven.