Luxemburger Jungels wint bergrit in Tour de France

De Luxemburger Bob Jungels heeft de negende etappe van de Tour de France gewonnen. Het was een bergrit, grotendeels door Zwitserland. De top van de laatste col lag op 10 kilometer voor de finish in Châtel Les Portes Du Soleil, waar het ook nog omhoog ging. Jungels, die rijdt voor AG2R-Citroën, was vooraan overgebleven uit een omvangrijke kopgroep en reed alleen naar de finish. Kort achter hem finishte de Spanjaard Jonathan Castroviejo als tweede, voor zijn landgenoot Carlos Verona.

Jungels (29) won eerder onder meer een rit in de Giro d’Italia en Luik-Bastenaken-Luik.

De Sloveen Tadej Pogacar finishte op 49 seconden na de ritwinnaar in een groep met de podiumkandidaten en behield de gele leiderstrui. In het algemeen klassement heeft de kopman van UAE Team Emirates een voorsprong van 39 seconden op de Deen Jonas Vingegaard.

Maandag volgt de tweede rustdag van deze Tour waarna een rit met een redelijk zware slotklim de voorbode is voor twee slopende dagen in de Alpen.