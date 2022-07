Mollema niet bang voor nieuwe coronatests in Tour

Bauke Mollema maakt zich niet al te veel zorgen over de coronatest die hij zondagavond, net als alle andere renners in de Tour de France, moet ondergaan. De Nederlander van Trek-Segafredo werd zaterdag gerustgesteld door een negatief testresultaat. “Ik had wat last van mijn keel, maar ik bleek negatief”, vertelde Mollema zondag voor de start van de negende etappe voor de camera van Sporza.

Mollema verklaarde ook zijn mindere optreden in de rit naar Lausanne. Daar lag een aankomst die hem moet liggen, maar hij kon zich niet in de strijd om de ritzege mengen. “Het zat er even niet in, maar ik voel me vandaag al weer een stuk beter”, vertelde hij. “Ik ben nu niet bang meer voor de controle die rond de rustdag gaat komen. Al weet je het natuurlijk nooit tegenwoordig. Van de renners die naar huis moesten weet ik ook niet of ze zich ziek voelden of klachten hadden. Het gaat me in ieder geval niet verbazen als er de komende dagen meer coronagevallen zijn.”