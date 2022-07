Tourpeloton klimt in Zwitserland en finisht in Frankrijk

De negende etappe van de Tour de France leidt zondag vanuit startplaats Aigle grotendeels door Zwitserland. Pas als de lastige Pas de Morgins is beklommen volgt op minder dan 10 kilometer van de finish de grensovergang naar Frankrijk, waar de streep is getrokken in Châtel Les Portes Du Soleil. Daar wordt de eerste renner rond 17.30 uur verwacht.

De start van de rit, die maandag wordt gevolgd door een rustdag, is om 12.45 uur. In de lus door Zwitserland passeert het peloton bij de tweede passage in Aigle het hoofdkantoor van de internationale wielrenunie UCI. Er liggen onderweg vier beklimmingen: een van de vierde, een van de tweede en twee van de eerste categorie, waaronder de Pas de Morgins.

De Sloveen Tadej Pogacar draagt de gele trui, Wout van Aert het groen. De Belg van Jumbo-Visma verstevigde zaterdag dankzij ritwinst in Lausanne zijn leidende positie in het puntenklassement. De Deen Magnus Cort mag, vermoedelijk voor het laatst, nog een dag de bergtrui dragen. De Brit Tom Pidcock, tweede in het jongerenklassement achter Pogacar, hult zich in de witte trui.