Tourrenners opgestapt voor rit met twee zware cols

Het peloton is in het Zwitserse Aigle vertrokken voor de negende etappe van de Tour de France. De rit gaat grotendeels door Zwitserland, pas in de laatste 10 kilometer zijn de coureurs weer op Franse bodem. Daar ligt na een rit met onder meer twee cols van de eerste categorie de finish in Châtel Les Portes Du Soleil. De eerste renner zal daar rond 17.40 uur arriveren.

De Sloveen Tadej Pogacar draagt de gele trui, Wout van Aert het groen. De Belg van Jumbo-Visma heeft de leiding in het puntenklassement na zijn ritzege van zaterdag nog steviger in handen. Pogacar verdedigt in het algemeen klassement een voorsprong van 39 seconden op de Deen Jonas Vingegaard. De Deen Magnus Cort moet na de rit vermoedelijk de bergtrui afstaan. Die veroverde hij in de tweede etappe. De Brit Tom Pidcock, tweede in het jongerenklassement achter Pogacar, hult zich in de witte trui.

Drie renners verschenen niet meer aan de start: de Deen Kasper Asgreen, de Portugees Ruben Guerreiro en de Fransman Guillaume Martin.