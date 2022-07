Van der Poel blijft hopen op beterschap in Tour

Mathieu van der Poel denkt zondag in de zware negende etappe van de Tour de France vooral aan “overleven”. De Nederlander van Alpecin-Deceuninck is al de hele Tour niet in goeden doen. “Dat het niet goed is, is duidelijk. Vandaag zal het overleven worden tot aan de rustdag. En dan maar hopen op beterschap voor de tweede week”, vertelde Van der Poel kort voor de start bij de NOS. Maandag volgt een rustdag.

Zaterdag liet hij zich in volle finale even van voren zien. Daar moesten niet al te veel conclusies aan worden verbonden, vertelde hij. “Ik vond het mijn taak om Jasper (Philipsen) in goede positie naar de klim te brengen. Nee, het was geen test. Dan was ik er langer aan blijven hangen. Dat zit er op dit moment echt niet in.”

Van der Poel zei dat hij de Tour het liefst wil uitrijden. ‘We bekijken het van dag tot dag. Ik ben al blij dat het inmiddels iets makkelijker gaat om in het peloton rond te rijden. Daar moet ik nu tevreden mee zijn, hoe gek dat ook klinkt. Het is al anders dan echt te moeten afzien om te kunnen volgen. Nee, het is niet leuk, zeker als je gewend ben om mee te doen om de prijzen. Maar ik ga wel proberen tot het einde te blijven, ook al is het zonder uitslag.”