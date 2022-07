Verschoor raakt door diskwalificatie zege in Formule 2 kwijt

Richard Verschoor is zijn zege van eerder zondag in de hoofdrace van de Formule 2 in Oostenrijk kwijtgeraakt. De 21-jarige autocoureur werd enkele uren na zijn zege op het circuit van Spielberg gediskwalificeerd omdat er minder benzine was overgebleven in zijn tank dan is voorgeschreven.

Verschoor had eerder op de dag zijn tweede zege van het seizoen gepakt, zijn eerste in een hoofdrace dit seizoen. De autocoureur van Trident Racing vertrok op het nog enigszins natte circuit vanaf de achtste plaats op droogweerbanden en nam in de zevende ronde de leiding. Die stond hij niet meer af. De autocoureur van Trident Racing zegevierde in Bahrein in het openingsweekend in de sprintrace.

“Wagen 20 was niet in staat om een brandstofsample van minimaal 0,8 kilogram te overhandigen. Slechts 31,3 gram kon er uit de wagen worden gehaald. Dat is niet in overeenkomst met de technische reglementen”, lieten de stewards weten over de wagen van Verschoor. Het team van de Nederlander kan nog tegen de diskwalificatie in beroep gaan.

Door de diskwalificatie heeft Jehan Daruvala uit India de zege gekregen.