Verstappen kan na lastige dag leven met tweede plek in Oostenrijk

Max Verstappen kon leven met de tweede plaats in de Grote Prijs van Oostenrijk. De regerend wereldkampioen vertrok van poleposition, maar werd na ongeveer twaalf ronden ingehaald door Charles Leclerc in zijn Ferrari, die de race won.

“Het was een lastige dag”, zei Verstappen. “We hadden veel problemen, vooral met de banden en dat was met alle soorten banden. Er was te veel slijtage, maar een tweede plaats is nog altijd een goed resultaat op een moeilijke dag.”

Verstappen had tijdens de sprintrace die hij zaterdag won ook al last van zijn banden, maar de slijtage trad zondag nog sneller op dan hij had verwacht. “Steeds verloor ik na twee rondjes al heel veel snelheid. Dat is niet wat je wilt”, zei de 24-jarige Nederlander tegen Viaplay.

De wereldkampioen sprak van een offday. “Het was een slechte wedstrijd. Maar om over het hele weekend 5 punten te verliezen, is niet verkeerd.” Verstappen haalde nog een extra WK-punt binnen door de snelste ronde te rijden. Zijn voorsprong op Leclerc bedraagt nu nog 38 punten.

De Red Bull-coureur had wel genoten van alle fans in het oranje en de vele oranje rookwolken. “Dat was leuk. Het is sowieso een mooie kleur dus ik vind het niet erg om er doorheen te rijden. Het is jammer dat ik de fans geen zege kon geven.”