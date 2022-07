Verstappen tweede in GP Oostenrijk, concurrent Leclerc wint

Max Verstappen is er niet in geslaagd voor de derde keer op rij voor zijn eigen fans op de Red Bull Ring in Oostenrijk te winnen. De Ferrari van zijn grootste concurrent Charles Leclerc bleek sneller in de Grote Prijs van Oostenrijk. De Monegask nam zo de tweede plek in de WK-stand over van de uitgevallen Sergio Pérez en verkleinde zijn achterstand op Verstappen.

Verstappen vertrok door zijn overwinning in de sprintrace van zaterdag vanaf poleposition. Die leidende positie kwam in de eerste bocht door een goede start niet in gevaar. Achter de Nederlander reden de auto’s dichter op elkaar, wat resulteerde in een botsing tussen Pérez en de Mercedes van George Russell. Pérez belandde naast de baan en viel terug naar de laatste plek. Russell kreeg een tijdstraf van 5 seconden voor zijn rol in het incident. Na zo’n 26 ronden bleek Pérez door schade aan zijn auto niet verder te kunnen.

Na twaalf ronden was Verstappen zijn leiding in de race kwijtgeraakt aan Leclerc. De Ferrari bleek sneller dan de Red Bull van de Nederlander. Verstappen koos er snel na te zijn ingehaald voor om voor nieuwe banden de pits in te gaan. Dat deden Leclerc en zijn teamgenoot Carlos Sainz pas na 26 ronden, waarna Verstappen weer aan de leiding kwam. Op nieuwere banden veroverde Leclerc de koppositie enkele ronden later al terug. Ook na een volgende bandenwissel hield Ferrari het initiatief in de race.

Op dertien ronden van het einde viel Sainz, vorige week nog de winnaar in Groot-Brittannië, vanuit derde positie uit met technische problemen. Dit leidde tot een zogeheten virtual safetycar, waarvan Leclerc en Verstappen allebei gebruikmaakten om over te schakelen op de medium band. De achterstand van de Nederlander op zijn grote rivaal werd minder, maar een mogelijkheid om in te halen kreeg Verstappen niet meer. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton eindigde net als vorige week als derde.

Verstappen blijft de nummer 1 in de WK-stand, op 38 punten gevolgd door Leclerc. Pérez heeft 57 punten minder dan zijn teamgenoot.

Verstappen won vorig jaar zowel de GP van Stiermarken als de GP van Oostenrijk op het circuit van Spielberg, waar ook zondag weer veel oranje te zien was als steun voor de Nederlandse wereldkampioen.