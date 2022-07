Geen positieve coronatesten bij renners op rustdag Tour de France

Geen van de renners in de Tour de France is positief getest op corona. Dat meldt de internationale wielrenunie UCI maandag. De renners ondergingen zondagavond meteen na de negende etappe een antigeentest.

Eerder verdwenen drie renners uit de Tour omdat ze bij eerdere tests positief waren bevonden. Maandag is een rustdag, waarna de Tour dinsdag verdergaat met een nog relatief eenvoudige bergrit naar Megève.

Renners die positief zouden zijn bij de antigeentest, zouden maandag een PCR-test moeten ondergaan, zo schrijft de procedure voor. Mocht ook die een positief resultaat opleveren, dan zou het van het aantal virusdeeltjes afhangen of een renner naar huis zou moeten. Het draait dan om de CT-waarde, die aangeeft of het om een oude of een nieuwe besmetting gaat en hoe besmettelijk iemand is.

De Fransman Guillaume Martin, zijn landgenoot Geoffrey Bouchard en de Noor Vegard Stake Laengen verdwenen afgelopen weekend met corona uit de Tour. Nog niet bekend is of er onder de stafleden van de ploegen coronabesmettingen zijn aangetroffen. Een deel van hen onderging pas maandag een eerste test.